Questa sera ore 20.10 Cpiace. L'approfondimento di San Marino RTV sulla Serie C , si occupa della quarta giornata con la Carrarese in testa sola a punteggio pieno. Si parlerà della mini crisi del Cesena sconfitto a Fermo, e del bel momento del Rimini. In studio ospite il Dirigente bianconero Massimo Agostini. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci. Cpiace ore 20.10 su San Marino RTV canale 831 e 520 di Sky.

