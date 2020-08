Il Consiglio Federale della FIGC riporta il Ravenna in serie C

Ciò che era nell'aria, ora è ufficiale. Il Ravenna è di nuovo in Serie C: il Consiglio Federale riunito nel pomeriggio ha stabilito che “in applicazione delle disposizioni emanate, essendo pervenute 4 domande entro il termine perentorio del 27 agosto e tenuto conto dei pareri positivi della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il Consiglio delibera la riammissione delle società Giana Erminio e Ravenna. In sostituzione del Campodarsego, ha anche provveduto a concedere la licenza nazionale al Legnago Salus, secondo le modalità previste. Ufficializzate anche le date di inizio dei campionati di Serie C. Prima giornata il 27 settembre e termine 25 aprile 2021.