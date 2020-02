Il Coronavirus ferma il calcio

L'emergenza del Coronavirus ha portato al rinvio di diverse partite di calcio in programma nella giornata di domani. In serie C è stato rinviato l'incontro Piacenza - Sambendettese mentre in serie D, non si giocheranno le partite Mantova - Fanfulla, Fiorenzuola - Lentigione e Crema - Forlì. Intanto il comitato regionale della Lega Dilettanti della Lombardia ha rinviato 42 partite di diversi campionati, dall'eccellenza alle juniores femminili