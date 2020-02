EMERGENZA Il Coronavirus ferma il calcio

Il Coronavirus ferma il calcio.

L'emergenza del Coronavirus ha portato al rinvio di diverse partite di calcio in programma nella giornata di domani. In serie C è stato rinviato l'incontro Piacenza - Sambendettese mentre in serie D, non si giocheranno le partite Mantova - Fanfulla, Fiorenzuola - Lentigione e Crema - Forlì. Intanto il comitato regionale della Lega Dilettanti della Lombardia ha rinviato 42 partite di diversi campionati, dall'eccellenza alle juniores femminili



