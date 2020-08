Il Covid spaventa la Champions: positivi Correa e Vrsaljiko dell'Atletico Madrid Ritardata la partenza per Lisbona dei colchoneros.

L'ombra del coronavirus sulla Final Eight di Champions League. A due giorni dal via, l'Atletico Madrid annuncia la positività di Correa e Vrsaljko, che dunque non partiranno per Lisbona. Ieri i componenti della spedizione sono stati sottoposti a un nuovo tampone, così come le persone in stretto contatto con i due positivi. L'Atletico debutterà giovedì sera contro il Lipsia e probabilmente dovrà rimandare la partenza per il Portogallo, originariamente fissata per oggi.

