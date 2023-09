EURO 2024 Il CT azzurro Spalletti al lavoro per preparare la doppia sfida Nord Macedonia e Ucraina La Nazionale a Coverciano, dove resterà fino a venerdì 8 per poi partire nel pomeriggio alla volta di Skopje. Al termine del match con la Nord Macedonia gli Azzurri si trasferiranno a Milano per preparare la sfida con l’Ucraina

Concetti chiari e che non lasciano spazio all'interpretazione. L'azzurro, o ce l'hai dentro o non ce l'hai, non usa scorciatoie il condottiero campione d'Italia per far capire la sua filosofia da CT. L'Italia è già a Coverciano dove ha cominciato la preparazione in vista del doppio impegno valido per le qualificazioni ad Euro 2024.Tre punti in due gare frutto del successo a Malta dopo il ko interno con l’Inghilterra, gli Azzurri affrontano le due rivali principali per la corsa al 2°posto, che porta direttamente all’Europeo in Germania. Nord Macedonia e Ucraina, le avversarie dei prossimi giorni, hanno raccolto punti utili nelle gare di giugno, mentre gli Azzurri erano impegnati nelle Finali di Nations League.

In testa alla classifica a quota 12 punti c’è l’Inghilterra (4 gare giocate), seguita dall’Ucraina a 6 punti (3), mentre Nord Macedonia (3) e Italia (2) sono appaiate al terzo posto con 3 punti all’attivo. Prima convocazione per il difensore della Lazio Nicolò Casale. Tornano a vestire la maglia azzurra Mattia Zaccagni Cristiano Biraghi, Gianluca Mancini e Manuel Locatelli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: