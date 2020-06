ISOLAMENTO Il Cts accoglie la proposta FIGC sulla quarantena

Il Comitato Tecnico Scientifico ha accolto la proposta della FIGC sulla quarantena. Il protocollo prevede l'isolamento solo per l'atleta o membro dello staff positivo e non più per l'intera squadra. Un allentamento della restrizione che permetterà ai club di continuare ad allenarsi e quindi scendere in campo per terminare la stagione.









