Il derby al Forlì

Un derby in Serie C esattamente come doveva essere. Spalti gremiti e tanto entusiasmo per due squadre che meritano ampiamente la terza serie italiana. Coreografie stilose e grande spettacolo per un derby molto sentito anche se siamo solo ad inizio stagione. È del Ravenna la prima vera occasione da gol: Tenkorang entra in area di rigore e tiene di forza su Scorza poi scarica di sinistro in porta ma trova l'opposizione di Martelli.

Dal possibile 0-1 si passa all'1-0 quando ad inizio ripresa Simone Saporetti chiede ed ottiene la sponda da Scorza per trafiggere Anacoura con una conclusione secca e precisa. Galletti in vantaggio. Il classico gol dell'ex peserà enormemente nell'economia di questo derby. Zagre con convinzione ancora bravo Martelli a rispondere alla chiamata. Dal corner che ne consegue, colpo di testa perentorio ma troppo centrale di Rossetti, blocca Martelli, bastava sporcarla leggermente. Il Ravenna, per quanto prodotto meriterebbe il pareggio, Lonardi libera il sinistro, ancora solo quasi gol.

Dopo oltre sei di recupero l'arbitro fischia la fine. Allo Stadio Morgagni di Forlì, Forlì batte Ravenna 1-0.







