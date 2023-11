SERIE A Il Derby d'Italia vale un pezzo di scudetto 13ª: non solo Juventus – Inter, c'è il debutto di Mazzarri sulla panchina del Napoli. Il Milan lancia il baby Camarda

Cominciamo dalla fine anche se in realtà la 13° di Serie A si concluderà con il monday night con Verona – Lecce alle 18.30 e Bologna – Torino alle 20.45. A Torino, Juventus – Inter mai una partita banale, torna ad essere anche una sfida scudetto. Come sempre servirà la prudenza perchè mai nessuna competizione, campionato compreso, si è assegnata a fine novembre, ma è chiaro che se i neroazzurri dovessero fare bottino pieno darebbero una grossa spallata agli inseguitori. In tutti gli altri casi la Juventus, senza le coppe, resterebbe in corsa e darebbe l'opportunità anche alle altre di nutrire speranze di ricongiungimento.

Oggi infatti scenderanno in campo le immediate inseguitrici. Dopo Salernitana – Lazio in programma alle 15, toccherà al Napoli di Walter Mazzarri al primo gettone sulla panchina partenopea in una sfida tutt'altro che scontata con l'Atalanta, gara che si gioca alle 18 a Bergamo. Di Mazzarri ha parlato anche l'ex Cannavaro. Alle 20.45 un Milan completamente da inventare per Pioli, tra squalifiche e infortuni, riceve a San Siro la Fiorentina. Senza Giroud, Okafor, l'unico attaccante vero è Jovic, in rossonero ancora indecifrabile. Verrà aggregato, con deroga, alla squadra il baby Francesco Camarda, il ragazzino di cui si dice un gran bene, compirà 16 anni il prossimo 10 marzo, e per essere convocato in prima squadra ha avuto bisogno del permesso del Comitato Regionale Lombardia.

Se il gioiellino rossonero dovesse scendere in campo diventerebbe il più giovane giocatore della storia ad aver messo piede in Serie A con i suoi 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, precederebbe il difensore del Bologna Wisdom Amey che Sinisa Mihajlovic fece debuttare a 15 anni 9 mesi e un giorno. Prima di lui un certo Gianni Rivera 15 anni 9 mesi 15 giorni. L'altra leggenda del Milan, Paolo Maldini mise i piedi in campo in A a 16 anni 6 mesi e 25 giorni. Pioli potrebbe essere spinto da San Siro in grande fermento, a far debuttare il baby boom che si narra, abbia segnato oltre 500 gol nelle giovanili del Milan.

Il quadro della 13° si completa con Cagliari - Monza, Empoli - Sassuolo, Frosinone - Genoa, e Roma - Udinese.

