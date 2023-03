SERIE C Il derby di Fermo va alla Vis Pesaro (0-1)

Il derby dice Pesaro e si decide dopo 8 minuti. Dall'angolo Nardi esce con le mani a budino e quando si scontra con Scorza la palla finisce dentro. Ci mette un po' la Fermana a organizzare la reazione e al pari ci va vicina al minuto 36. Tulissi lavora per il rimorchio di Gkertos, sul tirocross l'estirada di Misuraca non va a buon fine. E' il momento migliore dei padroni di casa. Maggio fa tutto da solo e calcia, Campani in angolo. Prima dell'intervallo arriverebbe anche l'1-1. Giandonato per Misuraca, al momento della sponda per Scorza l'attaccante è in fuorigioco e il gol non vale. Ripresa, ancora Fermana alla ricerca della rimonta, bel movimento di Maggio per Tulissi. L'ex Modena cerca invano il secondo palo. Palo che trova doppio la Vis in un'azione da sigla televisiva. Coppola recupera palla con pressing alto e scarica per Fedato. Il sinistro in diagonale fa palo, e il rimbalzo di Ngom incredibilmente l'altro quando segnare sarebbe stato enormemente più semplice. Miracolosamente ancora viva, la Fermana prova a riprenderla. Punizone di Neglia, Campani la tiene lì. Nel finale arrembante di Fermo, c'è ancora Pesaro che in contropiede proprio non vuole chiuderla. Fedato si divora l'impossibile sull'uscita disperata di Nardi. Il triplice fischio boccia le velleità di post season della Fermana, per la Vis invece c'è ancora vita.

