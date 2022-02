Il derby è biancorosso: Rimini-Sammaurese 1-0

Lo si sapeva già dalla vigilia: la sorprendente Sammaurese sarebbe stato un brutto cliente per un Rimini a caccia di punti per mantenere quel gruzzoletto di vantaggio sul Ravenna. Gli uomini di Gaburro la spuntano nel finale al termine di una partita dalle poche emozioni e molto spezzettata. L'unico tentativo dei giallorossi nei 90 minuti è questo tiro di Merlonghi da posizione impossibile che termina in fallo laterale. Da qui in poi sarà solo Rimini: punizione dai 25 metri, Tomassini va di potenza e non inquadra lo specchio. Stessa sorte per Greselin che rientra sul destro ma il suo tiro-cross termina sul fondo, nessuno ci arriva sul secondo palo. Biancorossi che si lamentano anche per un possibile rigore non concesso: lo stesso Gresolin viene atterrato in area dopo la bella giocata di Andreis ma il direttore di gara lascia proseguire. L'ultima emozione del primo tempo è la conclusione deviata di capitan Tanasa, sulla quale Adorni risponde presente.

Ripresa che si apre con il brutto infortunio a Tomassini: l'attaccante del Rimini è costretto ad uscire in barella tra gli applausi del “Romeo Neri”. Al suo posto entra Federico Mencagli che sarà grande protagonista: al 9 di Gaburro viene subito annullato un gol per un tocco con il braccio mentre, 5 minuti più tardi, Gabbianelli è sulla sua mattonella ma il mancino a giro è certamente rivedibile. Altro gol cancellato a Mencagli: questa volta l'ex Gavorrano è in fuorigioco e, quindi, tutto fermo. La terza volta - però - è quella buona: spizzata del neo-entrato Germinale, Mencagli scappa alle spalle del diretto marcatore e batte Adorni per il vantaggio. Tutto questo a 8 dal 90'. Il derby romagnolo è biancorosso: per il Rimini è la sesta vittoria nelle ultime 7, il Ravenna è ancora a distanza di sicurezza.