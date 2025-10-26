TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:00 Olimpiadi della Robotica: la squadra sammarinese è pronta a partire per Panama 17:00 Al Colosseo un nuovo passaggio per la prima volta accessibile al pubblico 16:58 Comitato contrario alla cessione di Bsm: "La banca è solida e solvibile" 16:51 Note di Pace, una serata di emozione e condivisione 16:46 ICEE, via libera in Commissione: soddisfatta la Segreteria di Stato per gli Affari Interni 15:40 Il Forlì trova il salvagente Giovannini: col Pineto finisce 1-1 15:25 La mappa di tutti gli assalti ai 'bancomat' di San Marino, in soli cinque mesi 14:42 Incidente sulla Marecchiese, grave motociclista dopo uno scontro con un’auto [fotogallery] 13:52 Furto al Louvre: arrestati due dei 4 ladri. Uno era in partenza per l'Algeria 13:48 Banca di San Marino, Repubblica Futura chiede chiarezza e richiama alla responsabilità
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Il derby è dell'Ascoli: 1-0 alla Sambenedettese

Il sentitissimo derby, tornato dopo 39 anni, va all'Ascoli che supera 1-0 la Sambenedettese in un match dalle grandi emozioni. A deciderlo è lo scavetto di Milanese in chiusura di prima frazione.

di Alessandro Ciacci
26 ott 2025

Il “Del Duca” esplode di gioia al triplice fischio. Dopo 39 anni torna l'attesissimo derby tra Ascoli e Sambenedettese e ad aggiudicarselo sono i bianconeri che restano in scia dell'Arezzo capolista. L'avvio è di marca rossoblu anche se grandi pericoli dalle parti di Vitale non ne arrivano. La prima volta invece che l'Ascoli mette il muso oltre la metà campo, crea una chance colossale: D'Uffizi pesca il taglio in area di Rizzo Pinna, a tu per tu con Orsini lo supererebbe ma il suo tentativo si infrange sul palo. Sarà comunque il preludio al vantaggio: bellissima azione tutta in verticale dei ragazzi di Tomei, Gori con il tacco premia l'inserimento di Tommaso Milanese che – davanti al portiere avversario – è glaciale e lo fredda con lo scavetto. L'Ascoli va in vantaggio, nell'entusiasmo sfrenato della sua gente. Ma la Samb non ci sta e a inizio ripresa spaventa i padroni di casa, in un minuto che cambierà la storia del derby. Nouhan Tourè calcia addosso a Vitale e la sfera gli torna, ma l'attaccante rossoblu centra ancora una volta l'estremo difensore dell'Ascoli e si divora il possibile 1-1. Nouhan Tourè si dispera in area, l'azione però riparte e Moussa Tourè stende Cozzoli. Il direttore di gara non ha alcun dubbio ed estrae il secondo cartellino giallo all'indirizzo del 37, che lascia così i suoi in 10. Ma nonostante l'inferiorità numerica, una Sambenedettese tutto cuore non molla e ancora Nouhan Tourè ha sui piedi la palla del pari ma è miracolosa la chiusura di Curado che salva letteralmente il risultato. Scampato pericolo, dall'altra parte l'Ascoli sfiora il raddoppio ma il gran tiro di Silipo dal limite viene smanacciato da Orsini e sbatte sulla traversa, poi D'Uffizi spara alto da posizione defilata. Per fortuna dell'Ascoli altri pericoli sponda Samb non ne arriveranno e allora i marchigiani bianconeri possono festeggiare per il successo nel derby e per la settima vittoria nelle ultime 8 giornate.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio