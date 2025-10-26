Il derby è dell'Ascoli: 1-0 alla Sambenedettese

Il “Del Duca” esplode di gioia al triplice fischio. Dopo 39 anni torna l'attesissimo derby tra Ascoli e Sambenedettese e ad aggiudicarselo sono i bianconeri che restano in scia dell'Arezzo capolista. L'avvio è di marca rossoblu anche se grandi pericoli dalle parti di Vitale non ne arrivano. La prima volta invece che l'Ascoli mette il muso oltre la metà campo, crea una chance colossale: D'Uffizi pesca il taglio in area di Rizzo Pinna, a tu per tu con Orsini lo supererebbe ma il suo tentativo si infrange sul palo. Sarà comunque il preludio al vantaggio: bellissima azione tutta in verticale dei ragazzi di Tomei, Gori con il tacco premia l'inserimento di Tommaso Milanese che – davanti al portiere avversario – è glaciale e lo fredda con lo scavetto. L'Ascoli va in vantaggio, nell'entusiasmo sfrenato della sua gente. Ma la Samb non ci sta e a inizio ripresa spaventa i padroni di casa, in un minuto che cambierà la storia del derby. Nouhan Tourè calcia addosso a Vitale e la sfera gli torna, ma l'attaccante rossoblu centra ancora una volta l'estremo difensore dell'Ascoli e si divora il possibile 1-1. Nouhan Tourè si dispera in area, l'azione però riparte e Moussa Tourè stende Cozzoli. Il direttore di gara non ha alcun dubbio ed estrae il secondo cartellino giallo all'indirizzo del 37, che lascia così i suoi in 10. Ma nonostante l'inferiorità numerica, una Sambenedettese tutto cuore non molla e ancora Nouhan Tourè ha sui piedi la palla del pari ma è miracolosa la chiusura di Curado che salva letteralmente il risultato. Scampato pericolo, dall'altra parte l'Ascoli sfiora il raddoppio ma il gran tiro di Silipo dal limite viene smanacciato da Orsini e sbatte sulla traversa, poi D'Uffizi spara alto da posizione defilata. Per fortuna dell'Ascoli altri pericoli sponda Samb non ne arriveranno e allora i marchigiani bianconeri possono festeggiare per il successo nel derby e per la settima vittoria nelle ultime 8 giornate.







