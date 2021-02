SERIE D Il derby è della Marignanese: 2-1 al Forlì Docente decide il match al minuto numero 93 dopo il vantaggio dei "Galletti" firmato Ballardini e l'immediato pareggio di Garavini. E' la prima vittoria stagionale al "Calbi" per i giallorossi, arrivata dopo le dimissioni in settimana del tecnico Lilli.

La prima “dopo Lilli” è un trionfo per la Marignanese Cattolica: 3 punti fondamentali nella corsa alla salvezza, prima vittoria stagionale al “Calbi” e la soddisfazione di essersi portati a casa un derby sentito come quello contro il Forlì. Per i “Galletti” biancorossi tante occasioni sprecate, la prima al quarto d'ora: Buonocunto non trova lo spazio per calciare, Piva si ma Faccioli è attento e respinge. Ben più pericolosa la chance successiva: tiro-cross insidioso di Gasperoni, Nodari e Pierantozzi sfiorano l'autogol ma la Marignanese Cattolica si salva. Il primo tempo è di marca Forlì: il traversone trova Ballardini solo in area di rigore, piattone alle stelle da pochi metri. I giallorossi di “Icio” Galli soffrono ma cercano di ripartire: Zanni approfitta del rimpallo, destro a giro che da solo l'illusione del gol ed esce per questione di centimetri.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nella ripresa succede tutto in 60 secondi: Gasperini imbecca Ballardini sul filo dell'off-side. Questa volta il figlio dell'allenatore del Genoa si fa perdonare e a tu per tu con Faccioli non sbaglia portando avanti il Forlì. Neanche il tempo di riportare la sfera a metà campo che la Marignanese Cattolica risponde per le rime: cross con il contagiri di Rizzitelli, Garavini arriva sul secondo palo e batte De Gori con un bel diagonale al volo. 1-1 e tutto da rifare con due squadre che ora provano a vincerla: lancio in direzione Gasperoni che mette giù alla perfezione ma perde il momento per la battuta, favorendo l'uscita di Faccioli sui piedi del 7. Il finale è giallorosso: punizione dalla trequarti, il rimbalzo beffa il difensore del Forlì ma Nodari non riesce a darci potenza. Cinque minuti di recupero e la Marignanese Cattolica ci crede: da corner lo stesso Nodari trova Palazzi, palla dentro e sarebbe 2-1 ma il fuorigioco del sammarinese cancella il tap-in di Emilio Docente. Poco cambia, nuovo assalto: ancora Docente anticipa Sabato e si inventa un pallonetto di testa che supera De Gori. I pochi presenti al “Calbi” esplodono, Galli in panchina pure e il derby è giallorosso. L'ultimo brivido vede la difesa salvare sulla linea l'incornata di Sedioli: è un successo che fa classifica e soprattutto morale.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: