SERIE C Il derby è della Pianese: 2-0 alla Lucchese I bianconeri vincono e si confermano in piena zona play-off: a segno Nicoli nel primo tempo e Mignani nel secondo.

La Pianese blinda la zona play-off conquistando il derby toscano contro la Lucchese. I rossoneri, al contrario, restano imbrigliati in quella play-out. Piancastagnaio passa alla prima chance: punizione tagliata di Mastropietro, Nicoli sbuca alle spalle del compagno e incorna non lasciando scampo a Melgrati. Ferita nell'orgoglio, Lucca inizia a macinare occasioni: Selvini cerca lo scavetto su Boer in uscita, la sfera termina alta sopra la traversa. Clamoroso invece il palo interno colpito da Magnaghi: gran coordinazione al volo, la Pianese si salva in qualche modo.

Ripresa, e il copione non cambia con i ragazzi di Gorgone a caccia di un meritato pareggio. Ma, tra qualche conclusione da fuori e Boer che alza la saracinesca, la Pianese colpisce ancora: finta di corpo con sterzata incorporata, super giocata di Mignani che a tu per tu con Melgrati non sbaglia e fa 2-0. Undicesimo centro in campionato per il 9 bianconero e sentenza quasi definitiva sul match. Anche perché la Lucchese non reagisce più e non va oltre l'incornata di Gasbarro, alta di un soffio. Poco prima Mastropietro aveva sfiorato un clamoroso tris da calcio piazzato: parabola quasi perfetta, sputata fuori dalla traversa. Nona vittoria stagionale per la Pianese, di gran lunga la miglior “rookie” tra le neo-promosse.

