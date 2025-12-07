SERIE C Il derby è della Ternana: 2-1 al Perugia I rossoverdi espugnano il "Curi" di Perugia grazie alle reti di Ferrante e Vallocchia, al Grifone non basta il momentaneo pari di Tozzuolo.

Andrea Vallocchia, nuovo eroe di Terni. Decidere un derby così sentito è sempre bello, farlo con un gol da cineteca lo è ancora di più. La Ternana espugna il “Curi” di Perugia che – al netto della ristrutturazione – è vestito a festa. Ma l'entusiasmo scema subito: Gemello alza in corner la punizione insidiosa di Romeo. Dopo soli 6 minuti corner di Durmush, Ferrante si libera dalla marcatura dell'avversario e batte Gemello in tuffo, sbloccando il match all'alba. E' una doccia fredda ma il Perugia ha il merito di restare in partita e reagire subito, con un'altra bella storia. Manzari inventa e taglia tutta la difesa ospite, Tozzuolo – perugino doc – scaraventa sotto la traversa e riporta immediatamente in quota il Grifone. Solo gol belli in questo derby, botta e risposta repentino. Poi tocca nuovamente alla Ternana: Ferrante raccoglie la sponda ma non inquadra lo specchio. Di là Kanoutè in diagonale da posizione impossibile, D'Alterio è attento e respinge.

All'ora di gioco il centro da 3 punti di Vallocchia: bellissimo il destro del numero 4 che va a morire appena sotto l'incrocio dei pali. Terni di nuovo avanti, 2-1. A differenza del primo tempo il Perugia non ha la forza per tornare a farsi vedere dalle parti di D'Alterio e nel finale le Fere legittimano il vantaggio, colpendo anche una traversa con il colpo di testa di Maestrelli. Poco cambia, il derby è della Ternana che si conferma in zona play-off. Sempre in quella play-out invece il Perugia.



