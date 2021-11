Il Derby finisce in parità. Il Rimini mantiene 6 punti di vantaggio sul Ravenna

Il Rimini ha un gioco ben collaudato la macchina di Gaburro funziona e anche una squadra come il Ravenna ha dovuto limitare i danni e alla fine il pareggio accontenta tutti. Ma andiamo con ordine pprima parte di gara tutta biancorossa: Piscitella ci prova con una conclusione ad effetto, resta la bella giocata. Ancora Piscitella più veloce di tutti, tocco dentro per Gabbianelli, il quale perde l'attimo per la battuta, poi sul proseguo il Rimini non riesce a trovare la porta. Sempre Rimini Greselin per Tonelli, servizio per Mencagli il colpo di testa finisce fuori non di molto. Ancora il centroavanti biancorosso alla conclusione trova solo il palo esterno. Sul Neri si abbatte un improvviso nubifragio cambiano i fattori perchè adesso la sfera prende traiettorie strane, su una di queste originata dalla conclusione di Gabbianelli, il portiere del Ravenna Botti va in difficoltà ma rimedia. I giallorossi battono un colpo e rischiano di passare sull'angolo Polvani tutto solo manca il bersaglio e fallisce una grande occasione. Buon momento questo per gli ospiti, l'ex Santarcangelo Marco Guidone vola verso la porta ma perde l'attimo, non conclude e non trova l'assist doveva e poteva fare meglio. Dopo il buon momento Ravenna passa il Rimini: sul cross di Tonelli, tocca Greselin, alle spalle del difensore giallorosso spunta Mencagli che batte Botti. Restano molti dubbi sulla posizione del centroavanti del Rimini.









Nella ripresa è sempre la squadra di Gaburro a fare la partita Tonelli da fuori, difetta la mira. I biancorossi sfruttano bene le fasce Piscitella per il 20enne albanese Haveri, pronto il cross Mencagli arriva con un attimo di ritardo. Attimi di tensione si vivono in tribuna centrale quando viene chiamato a gran voce un medico. Malore per un uomo sugli spalti, si ferma anche il gioco per qualche minuto. Per fortuna, fanno sapere dall'ufficio stampa del Rimini, l'uomo si è ripreso in ospedale. Minuto 26. Sul calcio di punizione di Lussignoli, Calì si inventa un pallonetto che scavalca Marietta per il pareggio giallorosso. Finale tutto biancorosso. Combinazione Gabbianelli – Tomassini – Gabbianelli, pronta la conclusione sempre pronto Botti. Nel recupero Ferrara assiste Tomassini che finisce guiù in area di rigore, per l'arbitro tutto regolare, grandi proteste della panchina e soprattutto di Gaburro. Prima del triplice altra occasionissima Rimini con Ferrara – Tomassini ma ancora una volta si salva Botti. Pareggio che va stretto al Rimini per quello che si è visto in campo ma accontenta tutti. Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Rimini – Ravenna 1-1

