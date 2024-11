SERIE C Il derby ligure termina senza gol Pareggio 0-0 tra Sestri Levante – Virtus Entella

Poco spettacolo in un derby molto sentito dalle due tifoserie. In campo due squadre sotto ritmo e soprattutto nei primi 45 minuti occasioni da gol non ce ne sono state. Per vedere un pericolo vero occorre attendere il minuto 42 quando Casarotto riceve a sinistra e mette un radente in mezzo sul quale arriva puntuale Di Mario, straordinario il riflesso di Anacoura. Virtus Entella molto vicina al vantaggio. Gara che si è vivacizzata prima del tè, conclusione di Rosetti palo esterno. Risponde il Sestri Levante.

Ripresa il Sestri chiede il rigore, Valentini strattonato in area, per il direttore di gara è fallo dello stesso Valentini su Parodi. Altre proteste del Sestri per il fallo su Piovanello, l'arbitro lascia correre anche in questa circostanza. Andrea Calzavara della sezione di Varese adotta lo stesso metodo anche sull'altra sponda, nessun intervento sulla spinta in area. Allo Stadio Sivori di Sestri Levante, Sestri Levante – Virtus Entella 0-0.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: