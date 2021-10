SERIE C Il derby marchigiano va alla Vis Pesaro: 2-0 alla Fermana

La Vis Pesaro esulta per la prima volta davanti ai propri tifosi e lo fa in una delle partite più attese: il derby marchigiano contro la Fermana. Successo “all'inglese” per gli uomini di Marco Banchini che tornano alla vittoria dopo due giornate di magra. Dall'altra parte i gialloblu non riescono a dare seguito al successo dell'infrasettimanale con il Grosseto e cadono anche al “Benelli”. Match dalle pochissime emozioni con la Vis cinica e brava a colpire nelle uniche due occasioni create, la prima già al 9': Sperotto riceve in verticale, dribbling secco su Blondett che allunga ingenuamente la gamba e tocca il 27. Calcio di rigore netto, Alessandro De Respinis spiazza Ginestra e porta in vantaggio i padroni di casa. Secondo centro stagionale dopo quello segnato al Teramo nell'altra unica vittoria pesarese.

Fermana che, invece, si rende pericolosa solo ad inizio ripresa: corner di Frediani e a Rossoni viene tolta la sfera sul più bello dalla retroguardia biancorossa. All'ora di gioco la Vis chiude i conti: Rossi sterza e imbuca per Astrologo che esplode sul primo palo centrando il legno ma Gucci, con il petto, insacca per il definitivo 2-0. Il risultato non cambierà più. Per le marchigiane, ora, doppio impegno toscano: Pesaro contro Lucchese, Fermana contro Siena.

