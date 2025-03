Il derby toscano va al Pontedera: battuta 3-0 la Pianese

Il Pontedera accorcia sulla zona playoff e certifica il momento di crisi della Pianese. In un derby toscano piuttosto vivace, la squadra di Menichini s'impone per 3-0, indirizzando la sfida nel secondo tempo grazie alla doppietta di Corona. Partono meglio gli ospiti, che al 12' sfiorano il vantaggio grazie all'incursione di Scaccarbarozzi, ma il suo tiro d'esterno è debole e centrale, Boer respinge. La Pianese replica subito. Il cross di Nardi non trova deviazioni in area, la palla sfila e diventa un tiro, su cui Tantalocchi è miracoloso, togliendola dalla porta grazie a un riflesso felino.

Al 17', Guidi prende la partita in mano e porta in vantaggio il Pontedera con un'azione in solitaria. Il mediano salta un avversario e percorre tre quarti di campo palla al piede, poi si presenta al limite dell'area e scarica in rete un destro angolatissimo, su cui Boer non può arrivare. Goal stupendo del ventiduenne, che realizza una rete da categorie superiori. La Pianese non ci sta e reagisce subito, creando varie occasioni, ma si ferma al palo, quello colpito da Migani alla mezzora con una conclusione a giro da fuori.

Nonostante le varie palle goal da entrambe le parti, nella ripresa il Pontedera raddoppia in maniera un po' casuale. Un lancio da metà campo spiove in area e trova Corona. Nel batti e ribatti che si crea, ad avere la meglio è proprio l'attaccante, che cerca più la sostanza che l'eleganza, e alla fine, d'esterno, insacca il 2-0 A questo punto la Pianese accusa il colpo, gettandosi l'attacco alla rinfusa, e all'80' il Pontedera chiude la sfida. Un contropiede condotto da Ladinetti trova la difesa scoperta. Arrivato sulla trequarti, il numero 27 serve Corona sulla destra, che entra in area con facilità e da due passi batte ancora Boer, in uscita.

Finisce così 3-0. La squadra di Menichini sale a 41 punti, a -2 dalla zona playoff, mentre continua la crisi del Pontedera, che sta soprattutto nei numeri: nelle ultime sei partite sono arrivati solo due goal, entrambi segnati nella vittoria con la Torres, e ben cinque sconfitte.