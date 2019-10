Il difensore del Rimini Federico Scappi a Cpiace

Il difensore del Rimini Federico Scappi questa sera ore 21 ospite di Cpiace. Le tante espulsioni che hanno coinvolto il Rimini. La nuova capolista Vicenza, e il derby Ravenna - Cesena al centro dell'attenzione dell'undicesima puntata di Cpiace. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci. La trasmissione è visibile in diretta streaming e su Facebook. Il numero per intervenire in diretta solo su Whatsapp 337 1006159