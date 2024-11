SERIE C Il digiuno della Lucchese è finito, il Pontedera si arrende 2-1

Nove mesi dopo l'ultima volta, la Lucchese che in settimana ha respinto le dimissioni del tecnico Gorgone, partorisce una vittoria al Porta Elisa. La sblocca subito Magnaghi cercato (e trovato) da Saporiti in verticale e bravo a incrociarla di prima col sinistro. Il Pontedera prova a riprenderla, Cerretti sul secondo palo la tiene viva per Italeng che di testa può solo appoggiarla al portiere. La Lucchese prende campo in contropiede, sgasata di Saporiti che va di lato poi si accentra, Tantalocchi controlla.

Sempre Lucca con la sberla fuori di Magnaghi. Tutti i problemi di una classifica deficitaria presentano il conto sul finire di tempo quando Antoni perde un pallone che fa paura e consente al Pontedera di sviluppare: nonostante la difesa schierata, Italeng è solissimo sul palo lontano. Poco dopo ancora Italeng in area, palleggio elegante e conclusione modesta.

Ripresa, i padroni di casa devono ricominciare da capo, il primo tentativo è quello di Saporiti. Di là lo stacco di Ladinetti piuttosto a salve. E il bingo con Catanese che prende tavolozza e colori e Saporiti da la pennellata. Pontedera non ne ha più, Saporiti è scatenato e scarica sulla traversa il potenziale tris e sempre lui, di gran lunga il migliore stuzzica ancora Tantalocchi prima del sospirato triplice che riporta Lucca tra coloro che sanno anche vincere.

