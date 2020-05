Il Direttivo di Lega Pro: "Impossibile la ripresa del campionato"

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, riunito in videoconferenza, ancora una volta ha rimarcato l’impossibilità della ripresa del campionato di Serie C, come hanno confermato anche i 60 medici sociali dei club. Nel rispetto delle normative e del Consiglio Federale che sarà chiamato alla decisione finale, il Consiglio Direttivo si è inoltre confrontato sul futuro della Serie C, anche alla luce dell’emergenza Covid-19 che sta mettendo a dura prova la continuità aziendale dei Club e l’intero impianto sociale del calcio.