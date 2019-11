Il Direttore Sportivo Paolo Bravo si lega al Sud Tirol fino al 2023

A comunicarlo è la pagina web ufficiale del club bolzanino. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della corrente stagione. Il responsabile dell’area sportiva biancorossa ha firmato un rinnovo triennale, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2023.

Paolo Bravo ha iniziato a lavorare ufficialmente con il Sud Tirol il 23 aprile del 2018. Il suo apporto – si legge- è stato ed è di fondamentale importanza nel processo di sviluppo e crescita complessivi della società. Il direttore sportivo, in sinergia con il club, ha allestito la squadra per la corrente stagione per poi consolidare e sviluppate il progetto condiviso attraverso il prolungamento fino al 2023 di diversi contratti con i giocatori e avviando una serie di operazioni importanti che sono “in corso d’opera”.