Il DPCM rinvia la Serie A: niente eventi sportivi fino al 14 giugno

Rischia di slittare ultimamente la ripresa della Serie A, in teoria fissata per il 13 giugno. Il DPCM entrato in vigore oggi infatti non consente ancora gli allenamenti di squadra, per i quali si attendono ulteriori linee guida nel pomeriggio, e dichiara sospesi eventi e competizioni sportive fino al 14 giugno.

Intanto, Federcalcio e Lega Serie A hanno presentato una nuova proposta di protocollo sanitario, in caso della ripresa dell'attività: prevede tamponi ogni 4 giorni per i calciatori, nessun ritiro blindato nel centro di allenamento, con meno responsabilità per il medico della squadra, e quarantena per i soli giocatori eventualmente risultati positivi, coi compagni di squadra che invece potrebbero continuare ad allenarsi.