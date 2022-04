SERIE B Il duo Baldini - Mularoni alla guida del Vicenza Archiviata l'esperienza al Catania, arriva la serie B per i due tecnici sammarinesi Francesco Baldini, Luciano Mularoni. Il Vicenza terzultimo in classifica ha esonerato Brocchi e chiamato Baldini per salvare la squadra.

Francesco Baldini è il nuovo allenatore del Vicenza. Il club biancorosso ha annunciato l'arrivo del 48enne che allenava il Catania fino al momento del fallimento al posto di Cristian Brocchi, esonerato nella serata di lunedì. Il tesseramento di Baldini da parte del Vicenza è lecito. In caso di fallimento il settore tecnico consente infatti la possibilità di allenare subito un'altra squadra. Baldini ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo esercitabile dal club di proprietà di Renzo Rosso. Rinnovo automatico in caso di salvezza. Il Vicenza si trova attualmente terzultimo in classifica con 25 punti a - 4 dai play out. Nel suo staff il nuovo allenatore del Vicenza sarà assistito dal vice Luciano Mularoni, dal collaboratore tecnico Davide Bertaccini e dal preparatore atletico Diego Gemignani.

