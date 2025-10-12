QUALIFICAZIONI MONDIALI Il “Falco” Mario Ferri, ex Tre Fiori, fa invasione in Norvegia- Israele Il pescarese ha giocato la Conference League nel mese di luglio con il club di Fiorentino contro il Pyunik.

Il “Falco” Mario Ferri, ex Tre Fiori, fa invasione in Norvegia- Israele.

Il “Falco” Mario Ferri colpisce ancora. Il 38enne pescarese, conosciuto per le invasioni durante le partite di calcio, è tornato protagonista nella sfida di Oslo tra Norvegia e Israele entrando in campo nei primi minuti della partita. La gara interrotta per qualche minuto è poi ripresa con la Norvegia che ha battuto Israele, prossimo avversario dell’Italia, per 5-0 con tripletta di Halland.

Mario Ferri è conosciuto anche a San Marino per le sue partecipazioni alle coppe europee, l’ultima in ordine di tempo la doppia sfida contro il Pyunik con la maglia del Tre Fiori proprio lo scorso mese di luglio in Conference League.

