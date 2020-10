Il Fano prende tre pali, il Mantova vince 2-1

Un Fano sfortunato gioca, crea ma prende tre pali, così alla fine la spunta il Mantova. Il 2-1 del Mancini è un trampolino verso l'alta classifica i virgiliani, al terzo successo nelle ultime quattro. Viceversa è il 4° ko in fila per i padroni di casa, ancora a secco di vittorie e impantanati nei bassifondi. IL Mantova si costruisce i tre punti in avvio: 2' e Ganz innesca a destra Di Molfetta, che prende il tempo a Rillo, vola verso l'area e la sblocca con un gran destro a incrociare. Immediata la risposta di casa: Baldini di prima, Checchi la tocca e rimette in gioco Barbuti, che nello scavalcare Tozzo se la allunga troppo e permette a Bianchi di recuperarlo e deviarla sul palo. Per contro, il Mantova non perdona: Gerbaudo lancia dalla sua metà campo fino al limite dell'area opposta, l'uscita di Meli è così così e Vano appoggia per il comodo raddoppio di Ganz, al suo 5° gol in 4 gare. E prima del riposo altra combinazione Ganz-Vano a liberare Cheddira, sciupone nel mandare a lato con la puntata in diagonale. Errore che rischia di costare caro, perché con la ripresa è un altro Fano.









A cambiare la partita è l'ingresso di Ferrara: prima riceve nel box da Baldini e manda a lato di niente, poi va con un'azione in solitaria dalla sinistra e sfonda su tutti, centrando il secondo palo di casa. Sempre l'onnipresente Ferrara manda appena a lato dal limite su una punizione di Baldini e, in seguito, fa da sponda per la girata di Barbuti, terzo palo granata e Bianchi a spazzare via. Poi, alle porte del 90°, il sortilegio si spezza con Paolini, che raccoglie la respinta coi pugni di Tozzo e lo sorprende sul suo palo con un gran mancino dal lato corto. E in pieno recupero, la clamorosa occasione del pari: Ferrara crossa, Barbuti spizza e il mancato controllo di Baldini dà un pallone d'oro a Carpani, Melillo fa muro alla disperata e salva incredibilmente i tre punti.