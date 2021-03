Il Fano riacciuffa la Fermana: 1-1

A guardare la classifica, l'1-1 del Mancini fa più il gioco della Fermana che del Fano, ma per come s'era messa quelli soddisfatti sono i granata. In 10 per un'ora ma capaci di acciuffare in extremis un pari tutto sommato prezioso, per quanto la Vis Pesaro, e dunque la salvezza diretta, salgano a +4. Salvezza sempre più saldamente nelle mani dei gialloblu, che però, nonostante il quinto risultato utile in fila, non possono non rosicare per un allungo sfumato sul più bello.







Gara subito accesa: la punizione di Mordini sorprende Viscovo e rimbalza sul palo, con Graziano che non è reattivo nel tap in. Per il Fano invece imbeccata di Marino e spaccata a rete di Barbuti, però è fuorigioco e dunque niente. Quindi, al 34°, l'episodio che cambia la partita: i granata protestano per una punizione non assegnata in attacco, sul ribaltamento Brero trattiene Cais lanciato a rete e si becca il rosso diretto.Ora la Fermana comanda: cross di Mordini sul quale Viscovo esce all'avventura e si schianta su un compagno, Cais gira a porta spalancata ma manca clamorosamente lo specchio.

Va decisamente meglio dopo 30” di ripresa: imbeccato da D'Anna, Neglia mette a sedere Paolini e fulmina Viscovo sul suo palo, con Rodio che tocca sulla linea ma non riesce a toglierla dal sacco. Ora la Fermana potrebbe dilagare: D'Anna alto di testa sul traversone di Mordini, stessa cosa, su un corner dalla destra, per Graziano. Sperotto invece ci prova con una sventola mancina, stavolta Viscovo è attento. Un tale spreco è punito da Destro, che la riprende grazie ai cambi: dentro Carpani, che ci mette il cross di prima intenzione, e Scimia, che la sfiora quel tanto che basta per infilare in angolo basso il definitivo 1-1.