Il Fano stoppa la Feralpi: 1-1

Per quanto ancora impelagato nei playout, a piccoli passi il Fano prosegue la sua risalita, strappando l'1-1 a una FeralpiSalò che per la terza di fila, manca la vittoria. Gara frizzante fin da subito: Marino appoggia e Baldini incrocia, palo pieno. Di là Ceccarelli passa in mezzo a tre in ruleta e crossa per l'incornata a rete di Miracoli, il cui gol è invalidato dal fuorigioco.





Primo assaggio di una Feralpi che, ai punti, avrebbe nettamente meritato il successo, viste le occasioni create. Stavolta è Miracoli a imbucare per Scarsella, che da due passi manca il tocco vincente. Poi punizione da posizione defilata di Guidetti, palla appena alta. Sempre di poco, ma sempre fuori, anche il rasoterra dalla distanza di Scarsella. Che torna a farsi sciupone appena dopo il riposo, quando Miracoli gli spizza il cross di Gavioli e lui liscia clamorosamente.





Qui la gara s'addormenta per mezz'ora, poi però esplode ed esplode per bene. Guidetti va di corner, Bacchetti fa la torre e stavolta Scarsella si fa perdonare sbloccandola in acrobazia. Feralpi avanti, ma la gioia dura meno di tre minuti. Il tempo che Cargnelutti crossi, Barbuti prolunghi e Parlati impatti da due passi, della serie poche occasioni, ma buone. E il Fano quasi la va addirittura a vincere, su azione d'angolo: Nepi e Zigrossi hanno in canna il colpo del ribaltone, Liverani e Bacchetti salvano il pari. Così è il 5° risultato positivo nelle ultime sei per il Fano, al quale, per lasciare i bassifondi, servirebbe solo qualche vittoria in più.