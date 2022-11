SERIE C Il Fiorenzuola batte la Carrarese (2-0), pareggiano 0-0 Fermana e Alessandria

C'è anche il Fiorenzuola in questa trafficatissima vetta, la Carrarese scivola nell'Arda, si dimena e sta in partita, ma non riemerge. Meglio i toscani in avvio, Capello punta dritto alla porta e viene arginato in angolo da Battaiola. A metà tempo passano i padroni di casa, Currarino fa la sponda sul secondo palo e la difesa Carrarese si apre all'incursione vincente di Sartore. Ospiti colpiti nel momento migliore accusano e si organizzano appena per per il colpo di testa alto di Energe. Prima dell'intervallo il sinistro alto di Mercati è tutto quel che passa il convento. Ripresa con Cicconi a provarci senza spaventare Battaiola e poi tocca palla anche Satalino, nulla di magico su Morello. Minuto 78, polemiche: molte. Mercati prende l'ancata di Rossi e per l'arbitro non solo non è rigore, ma è simulazione. Per il centrocampista carrarese è il secondo giallo e dunque i suoi restano in 10. Eppure tocca a Battaiola salvare la domenica e la vetta sul diagonale di Samele, mentre in pieno recupero arriva anche il raddoppio con un contropiede giocato bene in superiorità e rifinito da Stronati. Al Recchioni meglio l'Alessandria, ma la Fermana va vicinissimo a vincerla e del pari giusto alla fine sono in due a farsene poco. Martignano chiama Nardi al primo comodo intervento. Ancora Alessandria in contropiede che Nepi conduce macchinosamente perdendo il tempo di gioco sia per il passaggio che per il tiro. Si vede anche la Fermana, mischia furibonda con Baldi a salvare tutto su Fischnaller. Di là Rizzo pesca Lombardi sotto misura, solo esterno rete. Ripresa Rizzo per Galeandro che resta corto di qualche centimetro. Fermo col la verticalizzazione di Giadonato per la spaccata morbida di Romeo. Ancora Alessandria che ci crede di più, Pellizzari salva tutto dopo che un rimpallo aveva messo la difesa a rischio. Finale con la Fermana che vede il Jackpot, ma lo lascia lì. Maggio entra in area e quando sterza secco di Checchi va giù. E' il rigore dell'apotesi che Fischnaller si incarica di convertire. Ma complice il campo fradicio l'attaccante scivola e tira in curva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: