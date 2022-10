Il Fiorenzuola cade, Gubbio ed Entella avvicinano la vetta

Il Gubbio non sbaglia il terzo scontro diretto in fila e dopo due ko piazza l'acuto con l'1-0 sul campo del Fiorenzuola capolista. Battaiola esce arrembante sul lancio di Rosaia e consegna a Mbakogu il pallone che dà il successo agli umbri che salgono a -1 dalla vetta.

Con loro il Rimini e l'Entella che fa tris di vittorie consecutive passando 2-1 a Montevarchi. Barlocco in verticale per Merkaj che entra in area indisturbato e già al 3° è vantaggio dei liguri, ripresi sull'angolo di Saporiti inzuccato a rete da Italeng e di nuovo in allungo nel finale: Dessena smarca Tengkorang, Gennari lo atterra ed è rigore, Faggioli trasforma e spara i suoi ai piani alti.

Anche perché la classifica è cortissima, con le prime 11 raccolte in 6 punti. Chiude questa lista la Vis Pesaro, che prende un palo con la botta da fuori di Fedato e s'arrende 1-0 alla Lucchese: Tumbarello si fa tutta la fascia in contropiede e mette dentro, dove Visconti va al volo per la rete che porta i rossoneri – 5 risultati utili in fila - al 7° posto.









La Vis invece cede il 10° all'Ancona che vince 4-2 in casa dell'Olbia, avanti quando il fallo di Simonetti su Biancu manda Ragatzu a sbloccarla dal dischetto. Dopodiché la valanga dorica, orchestrata da Petrella: lancio a smarcare in area Moretti, che incrocia per il pari, e punizione lemme sulla quale Gelmi s'incarta e gli regala il sorpasso. E ancora Petrella che parte in verticale e scarica per l'accorrente Spagnoli, cui resta solo da mirare e fare tris. Con l'avvio di ripresa Ragatzu va al volo sull'assist di Emerson e sorprende Vitali per la doppietta che tiene tutto vivo fino al recupero. Nel quale i sardi premono per il pari e l'Ancona trova la ripartenza da lucchetto: Mattioli recupera, Spagnoli si fa tutto il campo, scambia con Di Massimo e spacca per la doppietta a porta aperta.

Olbia che resta in zona playout col San Donato Tavarnelle, avanti con la perla in angolino di Ubaldi e ripreso dalla Fermana con l'1-1 di Fischnaller, che riceve da Scorza e buca il non irreprensibile Rossi; con l'Alessandria, cui è annullato il gol di Nepi e fa 0-0 con una Torres in striscia utile; e col Pontedera, anche qui 0-0 contro una Recanatese ultima e ancora senza vittorie.