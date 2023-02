Il Fiorenzuola impacchetta un brutto Cesena (0-0)

Dopo aver perso il campionato contro la Reggiana, il Cesena implode e perde anche il secondo posto. Non perde la partita a Fiorenzuola, ma solo perché i padroni di casa si accontentano di far pari e Lewis mette un paio di pezze. Ci sarebbe un rigore, ma il brutto della C è che ci sono anche arbitri da C. Sereni si accentra, Lewis respinge: Sartore male a rimbalzo, ma è in fuorigioco. Il Cesena risponde a stretto giro con De Rose e questa volta è Battaiola a distendesi. Prometteva meglio la partita, poi di colpo si ingolfa e succede pochissimo. Angolo, impatta Silvestri, Corazza sotto porta non riesce a deviare. Fiorenzuola che prova anche il break. Stronati la porta e conclude, Lewis alza in angolo. Minuto 38 protesta il Cesena, Albertini la mette e sul colpo di testa di Chiarello c'è la parata di Danovaro. Insalata di protesta e cartellini. Ripresa. Toscano cambia qualcosa. Peggio chi entra di chi c'era gi. Il Cesena costruisce una palla in tutto. Battaiola ha un buon riflesso su Albertini e poi l'ex Catania cambia piede e alza la mira. Passano i minuti, mezzo brivido per Battaiola che quasi la combina sulla preghiera di Adamo. E poi Lewis decisivo a stoppare il contropiede di Sartore. E via a marcar l'Entella per una serie di spareggi per il secondo posto.