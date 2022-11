SERIE C Il Fiorenzuola non sfonda, l'Alessandria sfiora il colpo grosso (0-0)

Il pari ne scontenta due, il Fiorenzuola saluta le prime e l'Alessandria in pieno recupero si divora il gol del colpaccio. Si comincia ai mille all'ora con la fucilata fuori di Morello. Dalla parte opposta anche Sini sceglie la potenza che non fa rima con precisione. L'Alessandria non si limita ad una difesa attenta, capisce che si può osare e lo fa. Anche perché Morello che è il più attivo dei suoi difetta sempre nella mira. Mira aggiustata in chiusura di tempo col colpo di testa di Potop, ma è tutto fermo per fuorigioco. Ripresa con l'orso che esce dalla tana, Nichetti si impenna e non succede niente. Mentre ci mette del suo Battaiola subito dopo sulla deviazione da due passi di Gazoul. Il Fiorenzuola sta nel pepe di Morello, solito guastatore con le polveri bagnate e anche nella scarsa reattività di Fiorini che non scarta il gentile omaggio di Marietta. Si prosegue un colpo e un colpo verso un pari giusto. Gazuol da una parte e Scardina dall'altra producono due tiri da 0-0. Ma quello che succede al 95' è qualcosa di più di un'occasione. Battaiola è attento su Martignago, Gazuol fallisce un rigore in movimento da ergastolo e pessimi pensieri.

