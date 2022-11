SERIE C Il Fiorenzuola si ritrova, Morello stende la Recanatese L'1-0 chiude una striscia di tre sconfitte: per i padroni di casa palo di Ferretti.

Il Fiorenzuola interrompe la sua caduta libera ritrovandosi d'un tratto in quel di Macerata, dove stoppa la striscia utile della Recanatese con l'1-0 firmato Morello. Tris di ko in archivio ed emiliani che, per quanto la classifica dica 7° posto, sono di nuovo a -3 dal duo di vetta Cesena-Entella. Battaiola s'incarta e Sbaffo gliela sottrae, la porta è sguarnita ma né lui, né Ferretti riescono a capitalizzare.

Ma al di là della sbavatura, il Fiorenzuola c'è, a partire dalla punizione di Quaini incornata a lato da Di Gesù. Poi ci prova Morello: sulla combinazione con Sartore e Mastroianni la conclusione esce strozzata e Fallani ha vita facile in respinta, sull'appoggio di Di Gesù invece non trova lo specchio. La frazione però si chiude, col botto, sull'altro fronte, con Ferretti che cannoneggia dal limite e centra in pieno il palo. E sempre lì, ma al cambio campo, la svirgolata di Fiorini diventa un assist che Di Gesù non sfrutta a dovere, tirando troppo debolmente per far male a Fallani.

La Recanatese prova a scuotersi con l'avanzata di prepotenza di Carpani: Quaini non lo argina ma riesce quantomeno a tenerlo defilato, così la conclusione sul primo palo non spaventa Battaiola. Finché, al 71°, l'episodio chiave: Fiorini allarga a destra per il traversone di Sartore, Scardina non ci arriva ma Morello è pronto con un tocco che fa tunnel su Somma e inganna Fallani per il vantaggio. La risposta di casa sta nel cross di Somma sul quale Quaini devia in angolo Sbaffo, dopodiché il Fiorenzuola non rischia più e riprendere a marciare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: