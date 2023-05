SERIE C Il Foggia batte il Crotone e ribalta il fattore classifica Nella gara di ritorno in Calabria alla squadra di Delio Rossi andrà bene anche il pareggio per passare il turno

È un Foggia grandi sorprese. Dopo la qualificazione ottenuta con l'Audace Cerignola, per modalità, consegnata alla storia, la squadra di Delio Rossi fa suo il primo round contro il temutissimo Crotone di Laberto Zauli, che fa subito paura su palla inattiva, il colpo di testa pericolosissimo di Cuomo sfiora la traversa. Risposta dei rosso/neri del Foggia in maglia bianca con Schenetti, destro violento dal limite, alto non di molto. Partita dal buon ritmo ci prova il Crotone con Giron che cerca il palo lungo senza trovarlo. La svolta nella ripresa quando il Crotone perde una palla sanguinosa al limite, sfera recuperata da Rizzo che riesce a servire Iacoponi il quale mette in mezzo per Peralta che approfitta di un non perfetto intervento di Cuomo e scarica un destro sul quale non può nulla da Branduani. Nel finale brividi per i tifosi del Foggia quando la solita punizione di Petriccione, tocca Cuomo. La sfera arriva a Golemic che la mette in porta ma in posizione irregolare. E il direttore di gara annulla tra le proteste.

Allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia, Foggia batte Crotone 1-0. Per passare il turno la squadra di Zauli al ritorno deve solo vincere.

