Il Forlì ad Ascoli resiste solo mezz'ora (3-0)

di Roberto Chiesa
8 dic 2025

Troppa roba l'Ascoli per il Forlì attuale, al Del Duca non c'è partita tra i padroni di casa e i galletti che invece non riescono mai o quasi a farsi vedere in zona d'attacco. Corradini va ad un passo dal gol del vantaggio e in generale l'impressione è che prima o poi debba accadere visto che i marchigiani palleggiano con qualità e alzano i giri del motore. Minuto 37 arriva il vantaggio dell'Ascoli: dall'angolo stacco di Gori che da attaccante vero si inventa un supergol. Prima dell'intervallo i bianconeri sono già pronti per archiviare la pratica. Martelli entra così su Corradini e arriva il conseguente calcio di rigore. Dal dischetto Gori va per la doppia personale. Ripresa si completa il tris: il portiere Martelli esce di testa per anticipare Gori, tutta la qualità di D'Uffizi per punirlo dal divano di casa. Forlì colpito e affondato prova almeno a salvare la bandiera con Franzolini, va più vicino l'Ascoli a bollare un'altra volta. Ci vuole super Martelli per negare a Gori la tripletta. Da lì alla fine è solo garbage time, l'Ascoli gioca con l'orologio e il Forlì pensa alla prossima.




