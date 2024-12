Il Forlì aggancia il Tau in vetta, Ravenna e Lentigione a -1

Il Tau Altopascio perde la vetta solitaria causa 1-1 col Tuttocuoio. Di Natale piazza in buca dal limite su rimorchio di Del Rosso (e velo di Russo) e il capocannoniere Motti la impatta dal dischetto per il suo 9° centro. Ma non basta per evitare l'aggancio del Forlì, passato 2-0 sulla Pistoiese: punizione di Petrelli - al 5° gol in 4 turni – e sigillo di Graziani, spuntato sul secondo palo dopo la respinta di Valentini su Macrì, smarcato al tiro da Campagna.

A -1 dalla nuova coppia di testa ci sono Ravenna e Lentigione, entrambe vincenti 2-1. Col Cittadella Vis Modena, il Ravenna va sotto al 1° con la punizione di Martey spizzata di testa da Aldrovandi, salvo poi ribaltarla nei primi 7' della ripresa: tocco ravvicinato di Esposito, su torre di Onofri, e ribattuta a rete di Lo Bosco, sulla conclusione di Rrapaj non trattenuta da Leonardi. In rimonta anche il Lentigione, che col Fiorenzuola va sotto per il rigore di Trovade e la ribalta con Alessandrini, che prima la risolve andando a rimbalzo sulla respinta di Ansaldi e poi crossa per l'autorete di testa di Bran.

Riduce le distanze dalla vetta anche l'Imolese col 2-1 sul San Marino: la decidono il tocco ravvicinato di Ale, su un goffo intervento di Branduani, e Garavini, imbeccato a rete dall'esterno di Raffini; nel mezzo, il rigore del momentaneo pari di Arcopinto.

Titani ora penultimi col Fiorenzuola, con lo Zenith Prato che sorpassa entrambe imponendosi 3-1 a Sasso Marconi. Tutti dalla distanza i gol toscani, con Cellai, che sorprende Celeste fuori dai pali, con la bordata di Cecchi e ancora Cellai, che sul lancio in campo aperto di Cela supera l'uscita altissima di Celeste per la doppietta. Infine l'accorcio di Deme, sulla sponda di testa di Jassey.

Tris anche per l'altro Prato che col 3-0 sul Corticella lo scavalca ed esce dai playout: Magazzù imbuca, Barbuti cicca e Limberti è libero di stoccare a rete, quindi Cozzari trova l'angolo da fuori su appoggio di Barbuti e, nella ripresa, Rossi la chiude con la sponda del palo, inzuccando il cross di Pizzutelli.

Sempre laggiù, il Piacenza batte 1-0 lo United Riccione, con Recino che svetta sul traversone di Ruiz e sorprende Kiri: entrambe ora condividono il bordo playout col Progresso, passato 2-1 con la Sammaurese grazie alla meraviglia di Mele, in bicicletta su azione d'angolo, e alla punizione di Sansò, col velo ingannatore di Ben Saed; per il fanalino di coda accorcia Gaetani, libero di testa sul servizio di Bolognesi.