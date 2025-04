Il Forlì centra la nona vittoria consecutiva: è record

Con quella di Bologna sul Sasso Marconi il Forlì conquista la nona vittoria consecutiva ed è record. Mai nella loro storia i Galletti erano riusciti in nell'impresa di fare nove su nove. Momento magico anche per Trombetta che apre la scatola dopo soli 3 minuti. Gol da condividere con Menarini autore di un taglio illuminante. La squadra di Miramari è devastante, prima sfiora il raddoppio, solo il palo interno salva il Sasso Marconi, poi allunga con Gaiola su palla inattiva. Sul corner battuto da Menarini, tocca Trombetta e sul secondo c'è Gaiola che mette dentro. Dopo nemmeno 10 minuti il Forlì è già sullo 0-2. Qui si allenta la morsa dei galletti ed esce alla distanza il Sasso Marconi che accorcia con Montinaro di testa sempre su calcio d'angolo. Nella ripresa il Forlì dopo 8 minuti mette a rischio tutto con l'espulsione per doppia ammonizione di Valmori, ma riesce a resistere agli attacchi del Sasso e nel finale trova lo scatto vincente di Trombetta, migliore in campo, l'attaccante viene agganciato in area da Barattini, l'arbitro non ha dubbi, calcio di rigore trasformato con il sinistro da Macrì. A Bologna, Forlì batte Sasso Marconi 3-1, Forlì che mantiene il + 5 sul Ravenna a cinque giornate dalla fine.

Per i giallorossi tanti brividi ma poi ci sarà il lieto fine. Tosto il Corticella, trova il vantaggio in apertura con Manara. La gioia dura solo 8 minuti, Di Renzo pareggia per la squadra di Marchionni. Soffre tanto il Ravenna perchè il Corticella va vicino al raddoppio in altre circostanze, senza trovarlo, i giallorossi operano il sorpasso con Esposito in apertura di ripresa. Sembrava fatta, ma i bolognesi trovano il nuovo pareggio con Alboni bravo a trovare il pertugio sul primo palo. Per tenere accesa la lotta per la C, il Ravenna non può inciampare, Manuzzi di testa su azione d'angolo fa esplodere il Benelli. Nel finale un sontuoso Di Renzo per il raffinato 4-2, mimato dall'attaccante nel momento dell'esultanza. Il classe 90 si porta a casa il pallone quando trova anche la tripletta personale. Allo stadio Benelli di Ravenna, Ravenna batte Corticella 5-2.