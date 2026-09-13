Il Forlì esulta nel recupero, Vis Pesaro battuta 2-1

Dopo aver dominato, il Forlì la vince all'ultimo giro quando ormai sembrava andata e batte una Vis cui indubbiamente pesa aver fatto più di un tempo in 10. Avvio romagnolo e partita stappata in pochi minuti, la difesa Vis mura Petrelli, Macrì invece colpisce Bailo e spiazza Guarnone. Avvio travolgente dei padroni di casa, se ve va Coveri che prova il cazzotto sul primo palo, Guarnone stavolta si salva d'istinto in angolo. Mariani col fucile apre dall'altra parte anche la caccia Vis. Pesaro cresce, assolo di Di Paola, un paio di piroette e idea angolo lontano intercettata da Theiner. Pareggio a stretto giro alla "Mai dire Gol", Di Paola la mette senza pretese, Onofri è il fuoco amico che tramortisce il Morgagni. La partita è bella, il Forlì riparte alla ricerca dell'arca perduta. Petrelli stop e tiro, solo esterno rete. Ma la follia di Giovannini, dritto su Macrì sotto gli occhi dell'arbitro, condanna Pesaro a giocarsela in 10 per oltre un tempo. Ripresa dunque monocolore, di Macrì ai piccioni il primo pallone. Campedelli si mette con la trazione anteriore, Mattioli la aggiusta per Petrelli che controlla e conclude alto. Lo stesso Petrelli di tacco fa viaggiare Scaccabarozzi, Coveri si allunga e le manca di niente. La Vis con Nicastro più che altro per togliere un po' di pressione. Ma l'ultima mischia è quella dell'urlo: Perretta si sovrappone a Perini e la mette, Coveri gira dentro il tiro da 3 e punisce una Pesaro in piedi fino a pensar di farcela, che però non ce la fa.







