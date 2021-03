Il Forlì ferma la capolista Aglianese: 0-0 al "Morgagni"

Era il big match di giornata quello del “Morgagni” tra Forlì e Aglianese ed è un buon punto quello guadagnato dai “Galletti” al cospetto della capolista del Girone D di Serie D. Primo tempo avaro di emozioni, il Forlì richiede un rigore e i neroverdi sfiorano il vantaggio con Amedeo Erik Ballardini, figlio di Davide allenatore del Genoa e fratello di Elia centrocampista proprio dei biancorossi.









Nel secondo tempo la partita può cambiare dopo 10 minuti perchè Bianchi viene espulso per doppia ammonizione dopo un fallo ingenuo su Gigliotti. E allora è il Forlì a crederci di più: al 74' l' "altro" Ballardini imbuca per Pera, Ferrari mette dentro ma in posizione di fuorigioco. Qualche minuto dopo è Carcani – con l'aiuto della traversa – a salvare tutto sul tentativo a botta sicura di Tortori. Alla fine sarà 0-0, i “Galletti” torneranno in campo già mercoledì per il recupero contro il Mezzolara.