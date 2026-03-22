SERIE C Il Forlì gioca, il Campobasso vince 2-0

Il Forlì domina a Campobasso ed esce sconfitto da una partita che anche solo pareggiarla sarebbe stata una mezza tragedia. Selvini come Speedy Gonzales, Tantalocchi di bagher in angolo. Avvio convincente, quasi travolgente di quelli di Miramari, Franzolini la schiaccia, schiaffo di Tantalocchi ad alzare. Ospiti che sorprendono un Campobasso alle corde, bella combinazione, diagonale di Trombetta fuori di niente. Quando si vedono i padroni di casa è passata più di mezz'ora, l'assolo di Bifulco è ben controllato da Martelli. A stretto giro c'è anche Olivieri che si appoggia e calcia debole, cadendo. Possibile svolta per questo contatto Onofri/Lancini, l'arbitro assegna un calcio di rigore al Forlì, il Campobasso lo richiama al Var e dopo attenta revisione il rigore non c'è più. Ma il tempo si chiude con una specie di shootout, Selvini a porta spalancata, Tantalocchi super nel salvataggio. Ripresa, idem come sopra con Tantalocchi attento anche sul colpo di testa di Trombetta. Poi altro tiro da 3 punti, Tantalocchi smanaccia il cross di Manetti, Farinelli pronto per sì per colpire, ma la traversa. E' un pomeriggio stregato, quando Pierno gira a un capello dal palo non c'è l'idea possa andare anche peggio di così. Invece sì, in pieno recupero a sorpresa ecco Lancini far esplodere il Molinari. Succede un po' di tutto, Salinas dice cose grosse e vede rosso, mentre l'ultimo assalto per rimediare un minimo sindacale di pari, vien giù un contropiedone rifinito dall'acrobazia di Sarr e per un gran Forlì è una gran mazzata.





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