SERIE D GIRONE D Il Forlì ha il match point, il Ravenna prepara il sorpasso l Morgagni Forlì – Ravenna vale la promozione in Serie C

Derby sold-out, derby promozione, derby che vale una stagione. Forli – Ravenna la Romagna si scalda e ci sono tutti i presupposti per vivere 95 minuti di spettacolo calcistico, in campo e sugli spalti.

Fermo restando che da sempre il calcio ci ha abituati a scossoni pazzeschi senza preavviso, dopo il derby del Morgagni mancheranno solo 6 giornate al termine della regular season. Difficile pensare, qualora arrivasse una vittoria per i galletti e sarebbe l'ottava consecutiva, che il Ravenna possa recuperare 5 punti. Il pareggio lascerebbe il + 2 alla squadra di Miramari, un vantaggio importante a 6 giornate dal termine ma non ancora decisivo. Il blitz del Ravenna a Forlì ribalterebbe, non solo la classifica, con i giallorossi, in quel caso, soli in testa con il + 1, ma sarebbe anche un grosso shock per tutto l'ambiente biancorosso.

Ricordiamo che in caso di arrivo alla pari al termine del campionato, non contano gli scontri diretti, ma le due contendenti si giocherebbero lo spareggio promozione in gara secca ed in campo neutro. Forlì – Ravenna si gioca allo stadio Morgagni di Forlì domani con inizio alle 14.30.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: