SERIE D Il Forlì ha messo la serie C nel mirino Magrini: "Campionato bellissimo, appassionante il duello col Ravenna"

75-68, +7 quando mancano appena 4 partite al termine. Se non è già in serie C, il Forlì, ha almeno un piede e mezzo nei professionisti da dove manca da 8 anni. La squadra biancorossa ad un passo dal traguardo proprio nell'anno ritenuto più difficile, l'anno nel quale tutti i pronostici erano sul Ravenna che la nuova proprietà ha reso forte e ambiziosa. Ma è stata la falsa partenza dei bizantini a fare la differenza, a scavare un solco che nemmeno la grande rincorsa è riuscita a chiudere. Così almeno la pensa il grande ex Giancarlo Magrini. Forlì meritatamente davanti nell'anno in cui, appunto, nella lasciava pensare potesse accadere. E invece le scelte, il grande lavoro di Miramari, il recupero di ex baby prodigio come Elia Petrelli che dopo aver fatto sfracelli a livello giovanile tanto da essere passata da Juventus e Genoa faticava a imporsi tra i grandi. Attenzione però, il secondo posto al Ravenna potrebbe anche bastare. Giocherà i play off, ha già vinto la Coppa Italia e complici anche le difficoltà che attanagliano tanti club di Lega Pro, non è utopia immaginare le romagnole a braccetto anche l'anno prossimo, al piano disopra.

