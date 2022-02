SERIE D Il Forlì ha preso il volo, Carpi travolto 4-1 Sono 7 punti in tre turni con Graffiedi in panchina: a segno Elia Ballardini, Manara e due volte Pera, di Sivilla il gol emiliano.

A Graffiedi è bastata una settimana per ribaltare un Forlì che era allo sbando e che ora va a mille, col netto 4-1 sul Carpi che fa salire a 7 punti in tre gare il ruolino con in panca l’ex attaccante. Per contro potrebbe essere l’ultima per un Togni in rotta totale con la società, partito con quello che di fatto è un 3-2-5 che però, dopo l’erroraccio di Pera a sciupare l’innesco di Rrapaj, pare dare i suoi frutti.

Togola s’accentra dalla mancina e calcia appena fuori, dall’altra parteVillanova fa lo stesso, deviazione, Ravaioli tocca e Manara fa muro ancora su Togola. Villanova che, in questa fase, è l’uomo in più: cross morbido alzato da Pezzi per la girata fuori misura di Sivilla, poi bordata dalla distanza che centra il palo. E sempre l'ex San Marino dall'angolo, Sivilla è solo ma se lo divora in schiacciata di testa.

Per 25’ il Forlì pare un pugile suonato, poi, d’improvviso, Pera s’inventa una chicca ko look a smarcare Rrapaj, generoso nel lasciare a Elia Ballardini l’onore del tocco a rete. Il Carpi accusa e Rrapaj affonda ancora col bis di assist, con Manara bravo a piazzare l'inzuccata del raddoppio. Copione stravolto dunque, ma tempo un minuto esatto e la spizzata di Raffini incanala a rete Sivilla, che stavolta non sbaglia e riapre i giochi.

[Banner_Google_ADS]

Altro colpo di scena ma senza ulteriore inversione d'inerzia, anzi è di nuovo Forlì con Elia Ballardini a filtrare per Pera, fermato da Montebugnoli e Ferretti. E anche nella ripresa, dopo la paratissima di Ravaioli sul bel destro a giro di Togola, è quasi un assolo dei galletti. Patatrac Lordkipanidze-Germinio, Pera è in agguato ma il suo tiro s'infrange su Montebugnoli. E c'era pure fallo su Manara, che poi, dopo aver mancato di niente il traversone di Pera, punta ancora Germinio e cade appena fuori area. L'arbitro però s'inganna e fischia il rigore, sul dischetto va Pera e la battuta è magistrale. Inutile l’intuizione di Ferretti, che poco dopo invece legge malissimo l’uscita di testa e si fa scavalcare dal pallone, con Pera che ringrazia per la doppietta a porta spalancata.

Il portiere compensa parzialmente quando Manara gli libera davanti Gkertsos, sul rimbalzo Piva centra Germinio e palo. E per il Carpi non c’è nemmeno la consolazione del bis, perché quando al 95° Sivilla aggancia il cross di Carrasco un monumentale Ravaioli gli nega la doppietta: applausi, triplice e Forlì in estasi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: