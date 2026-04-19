Il Forlì passa 1-0 a Carpi ed è salvo

Nella gara che non va sbagliata il Forlì non sbaglia e si assicura un altro giro di Serie C. 19°, Farinelli affonda a sinistra e crossa per l'inserimento di testa di Trombetta, tanto basta per l'1-0 sul Carpi che vale la salvezza diretta ai galletti. Sorpassati anche gli emiliani, a loro volta già certi di non retrocedere perché avanti negli scontri diretti con tutte le potenziali concorrenti.

Incassato lo svantaggio, il Carpi s'organizza per riprenderla: Stanzani ci prova al volo su servizio di Tcheuna – con Martelli comodo nel bloccare – e poi mette dentro un pallone deviato che si blocca in mezzo all'area, con Figoli che ci si getta in anticipo su Franzolini e finisce a terra. L'arbitro lì per lì dà rigore ma poi, rivisito tutto all'FVS, torna sui suoi passi, ammonendo il giocatore emiliano per simulazione.

Ripresa e il Forlì, in barricata a difesa di vittoria e salvezza, sta tutto nello spunto dalla destra di Manetti, sulla cui imbucata Zagnoni anticipa sul più bello Coveri, negandogli il tocco a porta aperta. Il resto è del Carpi: Cecotti a lanciare in porta Casarini, bravo nel controllo e pessimo nel diagonale fuori misura. Casarini di nuovo chiamato in causa quando Gaddini va via in fascia e si libera per il traversone, l'ex Bologna va di tocco di suola e sfiora una patta da applausi. Sempre Casarini ci prova da lontano con una punizione alzata in scioltezza da Martelli, poi, dopo un recupero di 11, eterni, minuti, il Forlì può festeggiare la salvezza.









