Il Forlì preme, ma non sfonda e la Pianese si tiene lo 0-0

Un'altra domenica da fatturato insufficiente per un Forlì che produce, ma non va mai alla cassa. Pari contenitivo di una Pianese che si è presa al Morgagni quello che infondo cercava. Manetti manda Franzolini, Filippis che chiude lo specchio è l'avvio propositivo dei biancorossi che provano ad azzannare alla giugulare l'avversario. Dopo la testa di Onofri direzione Filippis c'è, minuto 10 la prima vera roba grossa. Giocata di Farinelli e contatto con Proietto che sfocia in un calcio di rigore virtuale. Birindelli si gioca la card, la revisione sparecchia il dischetto. Prima dell'intervallo Menarini gioca a palla avvelenata, il flipper gli da solo l'angolo. Ripresa, stesse idee del lato a, ma ritmi più primaverili, Selvini al volo, alto. Dalla bandierina, Franzolini cerca di testa un angolo che non trova. Finale con un goccino di Piancastagnaio, Martelli anticipa Fabrizi e se la cava con un calcio nelle costole. Mezza buona notizia per il Forlì c'è, dopo tempo immemore a 5 dalla fine rientra Petrelli. Servirà come il pane.















