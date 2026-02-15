SERIE C Il Forlì rimonta il Guidonia (2-2), ma meritava di più

Un punto di sostanza, di merito, e anche bello stretto per il Forlì a Guidonia. Avella a deviare in corner la sberla di Di Risio per dire che i romagnoli approcciano meglio e infatti passano. Il minuto è il 7, l'azione è bella, la palla arriva sulla corsa di Macrì che fa 0-1. Colpito, il Guidonia accende i motori, Martelli scalda i guanti sul tiro da fuori. Lo stesso Martelli dall'angolo ha la pessima idea di uscire e viene trafitto da Zuppel, che prende palla e testa di un avversario incassando al contempo l'1-1 e un turbante a ricordo. La partita gira completamente di lì a poco. Errico la mette, Sannipoli si infila e ricaccia il Forlì a vedersela coi suoi fantasmi. La situazione non precipita prima dell'intervallo perchè la punizione del limite di Santoro non si abbassa. Nella ripresa c'è però una sola squadra in campo ed è quella di Miramari che la tira su praticamente subito. Sannipoli la allunga e Palomba incrocia. Il 2-2 pare accontentare un Guidonia in calo, ma non il Forlì che prova a prendersela fino alla fine. Avella rimedia quando deve e può, Trombetta va esterno rete. Spingono i romagnoli con Ilari, tiro deviato, il colpo di reni di Avella intercetta la palla pazza. Il sinistro a giro di Scaccabarozzi chiude il bel pomeriggio da punto stretto per i biancorossi.

