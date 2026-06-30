CAMBIO IN PANCHINA Il Forlì saluta Miramari e si affida a Campedelli I galletti ufficializzano l'addio col tecnico della promozione in Serie C e della successiva salvezza: al suo posto, l'allenatore che ha guidato il Cesena Primavera fino alle semifinali scudetto.

Il Forlì saluta Miramari e si affida a Campedelli.

Cambio in panchina per il Forlì che saluta Alessandro Miramari e si affida a Nicola Campedelli. I galletti hanno ufficializzato l'addio al tecnico delle ultime due stagioni, che li ha guidati alla promozione in C e poi alla salvezza. E al contempo si riprendono Campedelli, già allenatore dei biancorossi in Serie D nel campionato '18-'19 e reduce da un'ottima stagione col Cesena Primavera, con cui è arrivato fino alla semifinale scudetto di categoria.

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