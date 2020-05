Il Forlì e il tecnico Massimo Paci non rinnoveranno il contratto in scadenza il 30 giugno. Lo fa sapere la società che attraverso un comunicato rende noto come più volte durante la stagione ha sottoposto all'allenatore la questione rinnovo senza avere riscontro. Il Forlì nei prossimi giorni ufficializzerà il nome del nuovo tecnico.