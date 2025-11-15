SERIE C Il Forlì spreca tutto: il Campobasso rimonta e vince 3-2 al Morgagni I romagnoli, avanti di due reti all'intervallo, cedono di schianto nella ripresa. È la seconda sconfitta di fila

Il Forlì prima fa, poi disfa tutto contro il Campobasso, si fa rimontare nel finale di partita e subisce la seconda sconfitta consecutiva, facendosi agganciare dai molisani al settimo posto. Ai romagnoli non basta il doppio vantaggio iniziale di una gara che proprio prima dell'intervallo sembrava essersi messa sui binari migliori. Tutto vano, perché i biancorossi crollano nella ripresa subendo tre reti nel giro di 28 minuti, tra il 52' e l'80'.

I padroni di casa sbloccano l'incontro al 28', trasformando con Petrelli un calcio di rigore, assegnato per fallo in mischia, che l'arbitro conferma solo al termine di un lunghissimo controllo al Var a chiamata. Dopo aver colpito una traversa con Farinelli, che si coordina come può su una palla sbucciata in uscita alta da Tantalocchi e quasi lo beffa, all'ultimo minuto il Forlì raddoppia. L'imbucata di Macrì dalla trequarti di destra è perfetta, l'inserimento e lo scavetto di Franzolini lo sono altrettanto e i romagnoli vanno sul 2-0.

La spinta dei padroni di casa, però, inspiegabilmente termina qui. Al 52', alla prima occasione della gara per il Campobasso, Brunet stacca in mezzo a tre difensori sul primo palo e spizza in rete un calcio d'angolo da sinistra. Il goal subito destabilizza il Forlì, fin lì padrone del campo, che rischia tantissimo già cinque minuti dopo, quando Saporetti respinge sulla linea un tiro di Lancini in mischia, e poi cade ancora al 72'. Stavolta l'invenzione è di Gala: il suo filtrante in diagonale dal limite taglia tutta la difesa romagnola e trova sul secondo palo la deviazione vincente in scivolata di Padula.

All'80', la rimonta si completa. Pellizzari sbaglia il rinvio su una palla alta vagante nei pressi dell'area e di testa la accomoda sui piedi di Leonetti, che dal limite prende la mira, calcia e la mette a girare sul secondo palo, fuori portata per Tantalocchi. Al Forlì non bastano i 10 minuti rimanenti, né i nove di recupero per tornare in linea: a esultare sotto ai propri tifosi ci va il Campobasso.

